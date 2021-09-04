انتقادات لاذعة لرونالدو: لم يحترم يوفنتوس في وداعه

شنّ نجما يوفنتوس السابقين أليسيو تاكيناردي وسيرجيو بريو، هجوما لاذعا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن "السيدة العجوز"، للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأجمع أليسيو تاكيناردي وسيرجيو بريو على أن كريستيانو رونالدو لم يحترم يوفنتوس، حيث كان بمقدوره الرحيل بطريقة مختلفة وأكثر مهنية.

واعتبر تاكيناردي طريقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس بـ"المسيئة"، لافتا إلى منشور شقيقته كاتيا أفييرو على "إنستغرام" والذي قالت فيه: "أهلا بك من جديد في اليونايتد... النادي الذي يليق بك".

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن تاكيناردي الذي لعب لصالح "السيدة العجوز" 400 مباراة خلال 13 عاما، قوله: "كان على رونالدو إظهار المزيد من الاحترام تجاه يوفنتوس".

وأضاف: "غادر رونالدو بطائرته الخاصة بينما كان مدرب الفريق يتحدث عن المباراة القادمة ليوفنتوس. جمهور الفريق الإيطالي كان يستحق وداعا مختلفا غير الذي قدمه اللاعب البرتغالي".

ومن جانبه قال بريو: "لم يكن جيدا أن يشير رونالدو إلى أنه ذاهب إلى مكان يشعر فيه كما لو أنه في منزله".

وبيّن المدافع السابق الذي لعب مع "البيانكونيري" 300 مباراة، أنه: "لم أتوقع أن يتعامل رونالدو مع يوفنتوس بهذه الطريقة، فالنادي يستحق الاحترام. رونالدو لاعب رائع ولكن كان عليه أن يودع فريقه بطريقة وبكلمات مختلفة".

جدير بالذكر أن رونالد لعب لصالح يوفنتوس 134 مباراة سجل خلالها 101 هدفا على مدار 3 سنوات، وفاز مع الفريق بلقبين في الدوري الإيطالي.