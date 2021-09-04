أعلنت حركة "طالبان" اليوم السبت، أنها أحرزت تقدما في ولاية بنجشير معقل المقاومة المناهضة للحركة وتمكنت من السيطرة على منطقتي عنابة وخنج.
هذا وقد صرح المتحدث باسم حركة "طالبان"، بلال كريمي، في وقت سابق، أن الحركة بسطت سيطرتها بشكل كامل على بنجشير آخر المناطق في أفغانستان خارج سيطرتها.
من جانبها نفت "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان" صحة التقارير، التي تحدث أن "طالبان" سيطرت على بنجشير، ووصفت هذه الأخبار بالدعاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”طالبان” تسيطر على منطقتين جديدتين في بنجشير معقل المقاومة المناهضة لها في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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