أستراليا تسجل إصابات يومية قياسية بكورونا وتستعد للأسوأ

سجلت أستراليا 1756 إصابة بكوفيد-19 اليوم السبت في رقم قياسي جديد مع مواجهتها أسوأ موجات المرض . وحذر المسؤولون من أن الأسوأ لم يأت بعد ، وحثوا الناس على التطعيم.
وكانت معظم الإصابات مرة أخرى في ولاية نيو ساوث ويلز التي تواجه تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى منذ منتصف يونيو حزيران. وسجلت الولاية 1533 إصابة جديدة وأربع وفيات أخرى.
وسجلت ولاية فيكتوريا المجاورة 190 إصابة والإقليم الشمالي 32 إصابة وكوينزلاند إصابة واحدة. وبلغت أحدث إصابات اليومية ضعف مستويات أسوأ موجة سابقة للوباء في أستراليا قبل عام.
وركزت سلطات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا على تسريع عمليات التطعيم للحد من انتشار الإصابات.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في الإصابات في فيكتوريا بالمقارنة بالإصابات التي سجلت يوم الجمعة والتي بلغت 208 إصابات ، قالت السلطات الصحية إن تفشي المرض لم يبلغ ذروته بعد في الولاية التي تشهد سادس إغلاق لها.
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