تقديم الدفاع المدني 1443 واهم الشروط الواجب توفرها للتسجيل عبر أبشر توظيف

تقديم الدفاع المدني 1443 ، يزداد البحث عن تقديم الدفاع المدني على الوظائف هذه السنة والتي تعتبر اهم الوظائف الحكومية. في المملكة العربية السعودية التي يرغب فيها العديد من المواطنين والمواطنات. اذ تعتبر القطاعات الحكومية في المملكة افضل أماكن التوظيف التي يود العديد من السعوديين التقديم عليها وذلك لما تتميز به من خصائص فريدة كما يرجع ذلك إلى الاستقرار الذي توفره وظائف الدفاع المدني في المناصب الوظيفية للموظف السعودي، والعديد من المزايا الأخرى التي سوف نتعرف عليها. وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بداية عملية التسجيل عبر ابشر على الدفاع المدني توظيف برتبة جندي. ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على شروط تقديم الدفاع المدني 1443 عبر أبشر توظيف وكم راتب الجندي كما يمكن الاطلاع على الفيديوا في أسفل المقال والذي يوضح طريقة التسجيل بالتفصيل.

تقديم الدفاع المدني 1443

اكدت المديرية العامة للدفاع المدني انه يجب توفر العديد من الشروط من اجل القبول على وظائف الدفاع المدني رتبة جندي ومن اهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لكل من يرغب في التقديم يجب عليه أن يكون لديه حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ، أو أنهيت خدماته من كلية أو مركز أو معهد عسكري لأي سبب من الأسباب ، أو موظف في جهة حكومية.

يجب ألا يكون متزوجا من امرأة غير سعودية.

كما يشترط على المتقدم اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

ضرورة نشأة المتقدم داخل المملكة العربية السعودية ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين وجدوا انفسهم خارج المملكة بسبب وظائف آبائهم.

من الواجب أن يكون طول ووزن المتقدم متناسبين مع اللوائح الطبية حيث ان الطول المحدد 170 سم.

من بين اهم الشروط هو توفر المؤهل العلمي للتقدم على وظيفة الدفاع المدني، مع ضرورة المصادقة على المؤهل العلمي والفني من السلطة المختصة بذلك

ضرورة كتابة كافة بيانات المتقدم بشكل واضح ودقيق أثناء التقديم.

يجب أن يكون لدى المتقدم المعرفة التكنولوجية والعلمية للوظيفة التي تم التقدم لها.

رابط تقديم الدفاع المدني 1443

بينت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن موعد بداية التسجيل عبر رابط أبشر توظيف في مختلف تخصصات وظائف الدفاع المدني رتبة جندي لكل المواطنين السعوديين الحاملين للديبلومات والشهادات الثانوية في العديد من الرتب العسكرية والتي جاءت كالتالي: جندي قائد ومشغل آليات، جندي مفتش سلامة، جندي فني صيانة آليات، جندي فني صيانة منشآت، جندي فني اتصالات وإلكترونيات، جندي إطفاء وإنقاذ، جندي فني تصوير، جندي فني إنشاءات، جندي مسعف، جندي إداري، جندي فني حاسب آلي، جندي فني موسيقى، جندي منسق عمليات.

كما أكدت الإدارة العامة للقبول انه سوف تبدا عملية استقبال طلبات التقديم للقبول على وظائف الدفاع المدني 1443 يوم السبت العشرون من من شهر محرم 1443هـ الموافق لـ 28 أغسطس الجاري على ان تنتهي فترة التسجيلات على منصة أبشر توظيف يوم الخميس 25 محرم 1443هـ الموافق لـ 02 من شهر سبتمبر 2021 ويتم التقديم على الرابط الموجود أسفل هذا المقال.

وكما هو معلوم فإن راتب جندي من الدرجة الأولى 3220 ريالاً سعودياً ، بينما راتب جندي من الدرجة الثانية حوالي (3350) ريالاً.

راتب الجندي من الدرجة الثالثة يبلغ 3480 ريالاً.

معاش الجندي في الدرجة الرابعة 3610 ريال سعودي.

راتب الجندي من الدرجة الخامسة يبلغ 3.740 ريال.

كذلك راتب الجندي في الدرجة السادسة 3870 ريال سعودي.

راتب الجندي بالدرجة السابعة حسب سلم رواتب الدفاع المدني يبلغ 4000 ريال سعودي.

معاش الجندي من الدرجة الثامنة (4130) ريال سعودي شهرياً.

الراتب التقاعدي لموظف الدفاع المدني من الدرجة التاسعة أربعة ىلف ومئتان وستون ريال سعودي.

جندي من الدرجة العاشرة راتبه حوالي 4،390 ريال. وكذلك رواتب الدرجة الحادية عشرة تصل إلى أربعة آلاف وخمسة مئة وعشرون ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشرة تصل إلى 4650 ريال سعودي شهريا.

راتب جندي في الدرجة الثالثة (4،780) ريال.

الدرجة الرابعة عشرة يتقاضى الجندي راتب بمقدر بـ 4،910 ريال سعودي.

في الدرجة الخامسة عشرة يحصل الجندي على راتب الجندي 5،040 ريالاً سعودياً، فيما تبلغ المكافأة السنوية حوالي 130 ريال. ويتم الحصول على هذه الرتب بعد المرور بالكثير من المراحل أولها تحقيق شروط تقديم الدفاع المدني 1443.

راتب الجندي في الدفاع المدنيوظائف الدفاع المدني 1443

أعلنت وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية عن اتاحة العديد من الوظائف الشاغرة التي يمكن ان يتقدم إلها كافة الشباب الحائزين على الثانوية العامة والدبلومات عبر الدخول على منصة ابشر للتوظيف اذا كان المتقدم يستوفي الشروط التي ذكرناها في اعلى المقال ومن بين هذه الوظائف: جندي اطفاء، مفتش سلامة، فني صيانة، مصنع، جندي قائد، فني الإلكترونيات، مسعف إداري، فني تصوير.