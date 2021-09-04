موقع نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 أعوان قائمة المقبولين في مناظرة البريد التونسي الخارجية

نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن إعلان قائمة المقبولين في مناظرة البريد التونسي 2021 ، حيث يتم تداول بعض المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك أو تويتر فيما يخص مناظرة البريد التونسي علماً أن هناك بعض الصفحات الإلكترونية أكدت إعلان القائمة الأولية للمقبولين في مناظرة البريد التونسي ، وشارك في مناظرة البريد التونسي منذ فتح باب التسجيل آلاف الشباب ، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 ، وهو ما جعل الجميع في حالة ترقب شديدة واستياء، ونتناول معكم كافة التفاصيل.

نتائج مناظرة البريد التونسي 2021

كما ذكرنا هناك العديد من الصفحات الإلكترونية وبعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تؤكد أنه تم اعتماد نتائج مناظرة البريد التونسي أعوان ، دون أن يتم إعلان قائمة الناجحين في مناظرة البريد التونسي 2021 ، علماً أنه وفقاً لـ بلاغ مناظرة البريد التونسي 2021 سيتم انتداب 308 عونا موزعين على كافة المحافظات التونسية.

وكان البريد التونسي قد فتح باب الترشح للمناظرة في يوم السادس والعشرين من مارس الماضي. وأوضح البريد التونسي أنه قد تلقى حتى الآن 204342 مطلب ترشح حتى أخر موعد للتسجيل في المناظرة في يوم الرابع عشر من أبريل المنقضي. مما تتطلب الكثير من الجهد الكبير من أجل تأمين القبول والفرز الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً.

قائمة المقبولين في مناظرة البريد التونسي 2021

في بيان رسمي أوضح البريد التونسي أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان عن نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 والكشف عن القائمة الأولية للمقبولين في مناظرة البريد التونسي لعدد 6160 مقبول ممن ستتولى لجنة المناظرة بحث الحالة بخصوص ملفاتهم، ومراجعة كافة بياناتهم المسجلة، وذلك قبل الإخضاع للاختبار الكتابي.

كما أوضح البريد التونسي أن قائمة المقبولين ستضم قبول 1540 من المجتازين الاختبار الكتابي الذين سيخضعون لاختبار شفاهي لاختيار 308 منهم. ويزداد البحث في الوقت الحالي عن رابط موقع نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 ، وهل تم بالفعل الإعلان عن قائمة المقبولين في مناظرة البريد التونسي 2021.

موقع نتائج مناظرة البريد التونسي 2021

نشرت الصفحة الرسمية للبريد التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتاريخ الأول من سبتمبر بلاغاً هاماً لجميع المترشحين جاء نصه: “يؤكد البريد التونسي حرصه التام على احترام كافة القوانين والإجراءات والترتيبات الجاري العمل بها، ومن خلال رابط موقع البريد التونسي على الإنترنت يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل في حين سيتم إعلان نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 ، سنجلب لكم الرابط الرسمي.