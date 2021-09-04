رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بتمرير قوانين مكافحة الإرهاب

وقامت الشرطة النيوزيلندية، أمس الجمعة، بقتل منفذ الهجوم وهو مواطن من سريلانكا دخل إلى نيوزيلندا منذ عام 2011.
ويناقش برلمان نيوزيلندا، حاليًا، قانونا لتحديد التخطيط لهجوم إرهابى كجريمة، حيث تعهدت أرديرن بتمرير القانون بنهاية الشهر الجارى، رافضة إعلان اسم مرتكب هجوم الأمس.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا فى هذا الصدد: "لا يستحق أى إرهابى سواء حى أو ميت، أن يتم ذكر اسمه بسبب العمل الشائن الذى كان يسعى إليه"، موضحة أن مرتكب الحادث كان معروفًا بآرائه المستوحاة من تنظيم داعش، مضيفة أنه مثل أمام المحاكم عدة مرات، وتم إطلاق سراحه من السجن فى يوليو، وبدأت مراقبته بشكل سرى.
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