إيران تستنكر عقوبات أميركية على خلفية محاولة خطف صحفية

استنكرت إيران، السبت، عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على 4 إيرانيين، بسبب مخطط قالت واشنطن إن طهران سعت من خلاله لخطف صحفية أميركية من أصل إيراني.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على الإيرانيين الأربعة، قائلة إنهم عملاء للمخابرات مسؤولون عن المخطط الفاشل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة، نقلا عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده: "على واشنطن إدراك أنه ما من خيار أمامها سوى التخلي عن إدمانها للعقوبات والتحلي بالسلوك المحترم تجاه طهران"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتأتي العقوبات بعد أن اتهم مدعون أميركيون، 4 إيرانيين في يوليو الماضي، بالتآمر لخطف الصحفية والناشطة الحقوقية التي تنتقد طهران، مسيح علي نجاد.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن من فُرضت عليهم العقوبات هم مسؤول المخابرات البارز في إيران، علي رضا شاه فاروقي فرحاني، وعملاء المخابرات الإيرانية محمود خزين وكيا صديقي وأوميد نوري.

وتجمد العقوبات جميع ممتلكات الأربعة في الولايات المتحدة أو تحت الولاية الأميركية وتحظر أي تحويلات بينهم وبين مواطنين أميركيين.

وأضافت الوزارة أن غير الأميركيين الذين يجرون تحويلات معينة مع الأربعة يمكن أن يخضعوا أيضا للعقوبات الأميركية.