السفير حسام زكى يبحث قضايا المنطقة مع كبار مسؤولى الخارجية الروسية

جدة - نرمين السيد - قام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، بزيارة إلى موسكو بناء على دعوة من الجانب الروسى لاجراء مشاورات سياسية. كما قام الأمين المساعد بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة ولجنة تنظيم الانتخابات الروسية.





وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة إن زيارة زكى إلى موسكو شهدت جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، وكذا مع كبار المسؤولين فى وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح المصدر أن اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا وتطورات الملف النووى الإيرانى وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن المناقشات تناولت كذلك التعاون بين الجانبين الروسى والعربى خاصة فى ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربى الروسى على المستوى الوزارى فى مراكش فى نهاية اكتوبر القادم.

وصرح السفير حسام زكى عقب اختتام لقاءاته فى موسكو بأن "المحادثات كان ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة، وساهمت فى توضيح الرؤى لدى كل طرف عن مواقف الطرف الآخر.. كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن اعادة الاستقرار فى المنطقة العربية".

هذا، وقد أوضح المصدر أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولى الأمانة العامة وروسيا الاتحادية بهدف المساهمة الفعالة فى تسوية الأزمات الاقليمية فى المنطقة العربية.