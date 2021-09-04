رصاص طائش يقتل 17 شخصا ويصيب 41 خلال احتفالات طالبان فى كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت مصادر طبية فى مستشفى الطوارئ بالعاصمة كابول، إن "17 شخصًا قتلوا وأصيب 41 آخرون، إثر إطلاق نار عشوائى الليلة الماضية فى كابول".

كما أوضحت المصادر الطبية الأفغانية أن طالبان أطلقت النار فى الهواء، احتفالا بسيطرة الحركة على ولاية بانجشير.