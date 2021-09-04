4 قتلى جراء اصطدام قطار بحافلة صغيرة في تركيا

أسفر تصادم بين قطار نقل بضائع وحافلة صغيرة فى شمال غرب تركيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، اليوم السبت، حسبما أوردت وكالة أنباء ديميرورين التركية.
الحادث الذي وقع عند معبر للسكك الحديدية في أرجين، بولاية تكيرداغ شهد اصطدام حافلة صغيرة تقل عمال مصنع بقطار متجه إلى جيركيزكوي القريبة في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينيتش)، وفقا للوكالة.
الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا جميعا في الحافلة الصغيرة، التي تم جرها أمام القطار بعد الاصطدام.
وأظهرت صور المركبة المنكوبة مقلوبة على سطحها بجانب قضبان السكك الحديد.
في عام 2018، توفي 25 شخصا عندما خرج قطار ركاب عن مساره في كورلو المجاورة. وقد تم إلقاء اللوم في هذا الحادث على هطول الأمطار الغزيرة مما تسبب في انهيار سد.
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