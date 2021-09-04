إيران تنفى اتهامات الخزانة الأمريكية: أدمنوا العقوبات وسيناريوهات هوليود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم السبت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "مع مثل هذه السيناريوهات الشبيهة بهوليود، تواصل الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة العقوبات الفاشلة للإدارة القديمة".

وتابع خطيب زاده: "بدلاً من نشر مزاعم لا أساس لها، يتعين أن يحاول الأمريكيون علاج إدمانهم للعقوبات".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الجمعة، أن المسؤولين الإيرانيين الأربعة خططوا لإسكات منتقدى الحكومة الإيرانية، وحاولوا خطف مواطنة أمريكية من أصل إيرانى وناشطة حقوقية فى نيويورك.