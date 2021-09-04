دفع حقوق التسجيل الجامعي 2021 عبر موقع التسجيلات الجامعية progres mesrs dz

دفع حقوق التسجيل الجامعي 2021 ، يستمر البحث عن كيفية دفع حقوق التسجيل الجامعي عبر موقع progres mesrs dz webetu. تحسبا للتسجيلات الجامعية 2021 أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اطلاق موقع التسجيل الجامعي النهائي باستعمال البطاقة الذهبية للطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا 2021. بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الولايات الجزائرية وفرض الحجر الصحي في عدة مناطق ومن اجل تسهيل وتيسير الأمور على الطلاب الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا أسدت الحكومة الجزائرية تعليمات لوزارة التعليم العالي بتسهيل التسجيلات الجامعية عن بعد بشكل الكتروني دون عناء التنقل إلى الجامعة. علاوة على ذلك ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على رابط المنصة الرقمية. التي تتيح للطلبة دفع حقوق التسجيل الجامعي الكترونيا.

دفع حقوق التسجيل الجامعي 2021

في سعيها دوما للتطوير المنظومة التعليمية في الجزائر. بالتعاون مع بريد الجزائر أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. انه يمكن للجميع الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2021 دفع حقوق التسجيل الجامعي. حتى وان لم يحوزوا على البطاقة الذهبية. اذ بإمكانهم استخدما بطاقة أي شخص آخر سواء بطاقة أصدقائهم او احد افراد عائلاتهم. والدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل بكل سهولة ويمكن أيضا الاطلاع على الفيديو أسفل المقال. الذي يوضح كيفية التسجيلات النهائية الجامعية بشكل مفصل.

كيفية دفع حقوق التسجيل الجامعي 2021

علاوة على ذلك تعد مرحلة دفع حقوق التسجيل المرحلة النهائية للتسجيلات الجامعية 2021. والتي تتم من الرابع إلى 09 من شهر سبتمبر 2021. ويدفع الطالب حقوق التسجيل 200 دج عن طريق بالبطاقة الذهبية بالولوج إلى رابط موقع التسجيلات النهائية progres mesrs dz webetu او من خلال الذهاب للمكاتب البريد المواصلات وارفاق الملف التالي:

02 صورتان شمسيتان

كشف نقاط شهادة البكالوريا الأصلي

واخيرا شهادة التوجيه وتستخرج من موقع التسجيلات الجامعية 2021

منصة بريد الجزائر progres mesrs dz

علاوة على ذلك اعلن بريد الجزائر انه سيوفر تسهيلات كبيرة لطلاب شهادة البكالوريا الجدد من اجل إتمام عملية تسجيلهم بكل سهولة . كما يمكن للطلبة الذين لا يحوزون على حساب بريدي جاري انه بإمكانهم فتح حساب بريدي جاري عبر الأنترنت من خلال ملئ الاستمارة الموجودة على الموقع الالكتروني الخاص بالبريد والمواصلات في الجزائر من اجل تسريع عملية التسجيل الجامعي النهائي 2021.