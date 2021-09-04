الأسوأ لم يأت بعد.. أستراليا تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى أستراليا، اليوم السبت، تسجيل 1.756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل رقمًا قياسيًا فى ظل ما تواجهه البلاد من أسوأ موجات المرض، فيما يحذر المسؤولون من أن الأسوأ لم يأت بعد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كانت معظم الإصابات فى ولاية نيو ساوث ويلز مرة أخرى، حيث تواجه الولاية تفشيا للمتحور دلتا شديد العدوى منذ منتصف يونيو الماضى، إذ سجلت الولاية 1.533 إصابة جديدة و4 وفيات أخرى. فيما سجلت ولاية فيكتوريا المجاورة 190 إصابة، وسجل الإقليم الشمالى 32 إصابة، بجانب إصابة واحدة فى كوينزلاند، وبلغت أحدث إصابات اليومية ضعف مستويات أسوأ موجة سابقة للوباء فى أستراليا قبل عام. وتركز سلطات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا جهودهما على تسريع عمليات التطعيم للحد من انتشار الإصابات، حيث تحذر السلطات الصحية من أن تفشى المرض لم يبلغ ذروته بعد فى الولاية التى تشهد سادس إغلاق لها.

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