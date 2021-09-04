اليمن: قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة عدن

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام محلية فى اليمن، اليوم السبت، انفجار سيارة مفخخة تابعة لقائد عسكرى فى الحكومة اليمنية بمحافظة عدن فى جنوب البلاد.



جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام محلية فى اليمن، اليوم السبت، انفجار سيارة مفخخة تابعة لقائد عسكرى فى الحكومة اليمنية بمحافظة عدن فى جنوب البلاد. وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أسفر الانفجار الذى وقع فى عدن عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، لم يتحدد عددهم على وجه الدقة حتى الآن.

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