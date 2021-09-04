جدة - نرمين السيد - وعقد الوزير السعودى فور وصوله اجتماعاً مع نظيره العراقى عثمان الغانمى لبحث الملفات الأمينة المشتركة فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات، وتنسيق العلاقات بين الوزارتين. ومن المقرر أن يلتقى وزير الداخلية السعودى فى وقت لاحق، مع الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية السعودى فى بغداد لبحث مكافحة الإرهاب مع العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.