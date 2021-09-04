قروض بالتقسيط بالسعودية للأسرة والعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل الأسرة من أهم تمويلات بنك التنمية الاجتماعية بسبب ما يتميز به مميزات عديدة وتسهيلات كثيرة, حيث يتميز تمويل الأسرة الصادر من بنك التسليف بأنه تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, حيث بهذه التمويلات المتميزة يستهدف بنك التنمية الاجتماعية الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وذلك لمساعدتهم علي الظروف المعيشية الصعبة, كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات الأخري المميزة, مثل تمويل آهل وتمويل كنف الخاص بتمويل المطلقات والأرامل وقروض للعاطلين والذي يقوم علي مساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها ما بعد الطلاق أو وفاة الزوج، وغيرها من المتطلبات الاجتماعية الصعبة التي تتم عبر تمويل الأسرة.

تفاصيل طلب تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد بعض من الشروط والواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسرة من البنك, لذا يجب أن تتوافر الشروط التالية في الشخص المتقدم.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسرة من بنك التسليف سعودي الجنسية. أقصي عمر للشخص المتقدم للحصول على التمويل هو 70 عاماً. كما يجب أن يكون عمر الكفيل الضامن للشخص المتقدم لا يتعدى 55 عاماً. حدد بنك التنمية الاجتماعية اقصي راتب للشخص الراغب في الحصول على التمويل يجب أن لا يزيد عن 12500 ريال. يتم احتساب نصيب كل فرد من الأسرة من الدخل الإجمالي عن طريق قسمة عدد أفراد الأسرة علي إجمالي الدخل, لذلك حدد بنك التنمية الاجتماعية أنه لا يجب أن يتعدى نصيب الفرد من إجمالي الدخل عن ألفان ريال. يتم احتساب الابن الذكر من ضمن أفراد الأسرة بعدة شروط وهي, يجب أن لا يتعدى عمره عن 24 عاماً, كما يجب أن لا يكون متزوج أو موظف. يتم احتساب الابنة الأنثي من ضمن أفراد الأسرة بشروط, وهي أن لا تكون موظفة أو متزوجة. تسطيع المرأة المطلقة أو الأرملة والتي لديها ابناً أو اكثر أن تقوم بتقديم طلب للحصول علي تمويل الأسرة. وفي حالة المتقدم قد تجاوز سنة ال65 عاماً واقل من 70 عاماً, فان قيمة التمويل الذي يستطيع الحصول عليها بحد اقصي 18 ألف ريال سعودي, كما يوجد شرط اَخري للحصول علي التمويل وهو إحضار كفيل يعمل في احد الجهات الحكومية ولا يتجاوز سنة 55 عاماً

مستندات مطلوبة للحصول على تمويل بالتقسيط خاص بالأسرة

حدد بنك التنمية الاجتماعي بعض من المستندات الضرورية لاستكمال عملية الحصول علي احدي تمويلات أو قروض بنك التنمية الاجتماعية. علي أن تتوافر هذه الأوراق والمستندات عند التقدم للحصول علي القرض.

توافر الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. رقم الآيبان. رقم الجوال الوجود في موقع ابشر والخاص بك.

ويمكن التعرف تفصيلياً عن تمويل الأسرة من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية لجميع الأفراد الراغبين في الحصول علي قرض الأسرة أو أي قروض أخري.

يجب أن يقوم المتقدم بالاطلاع علي علي الشروط والالتزامات الخاصة بالتمويلات قبل التقدم, لضمان التزامه بالسداد. لابد أن يقوم العميل بتسجيل حسابة في خدمة التقديم الإلكتروني للتمويل الاجتماعي. يجب أن يدخل الكفيل إلي البنك والموافقة علي طلب الكفالة الخاص بالقرض. سوف تقوم الخدمة بالمراجعة الدقيقة علي الطلب بعد التسجيل.

إجراءات التقدم للحصول علي القرضبعض من الإجابات علي الأسئلة الشائعة لدي مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية

هناك أسالة كثيرة تدور في أذهان الكثير ممن يريد أخذ قرض أو تمويل من بنك التنمية الاجتماعية ولا يعرف الإجابة عليها, وفي السطور القليلة القادمة سوف نستعرض لكم اهم هذه الأسئلة.

يبدأ مستفيدي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية عملية السداد بعد ثلاثون يوم من تاريخ الحصول علي التمويل. يبلغ مبلغ تمويل كنف للمطلقات والأرامل ثلاثون ألف ريال سعودي, كما تبلغ مدة سداد القرض 60 شهراً وبدون فوائد. يصل تمويل اَهل إلي 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلي 60 شهراً بدون فوائد, حيث يعتبر تمويل اَهل مثل تمويل الأسرة من حيث الشروط وتفاصيل التمويل.

شروط الحصول علي قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية

يمكنك أن تقوم بطلب قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية ولكن وفقاً لشروط وأحكام محددة قامت إدارة بنك التنمية الاجتماعية بوضعها حتي يتمكن أي شخص أن يقوم بتقديم طلب للحصول علي قرض ثاني, والحالات التي يمكن للشخص التقديم مره اَخري للحصول علي قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية هي الأتية.

الحالة الأولي: هي حالة الرغبة في الحصول علي تمويل الزواج: فهناك اتجاهين لأخذ هذا القرض, الاتجاه الأول هو وفاة الزوجة الأولي, أما الحالة الثانية الطلاق قبل الدخول بالزوجة.

الحالة الثانية: هي حالة القروض الاَخري فيجب عليه أن يقوم بتسديد جميع أقساط القروض الاَخري الذي حصل عليها من بنك التنمية الاجتماعية.

قنوات دعم بنك التنمية الاجتماعية

يمكنك التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية وتقديم الأسئلة التي تشغل بالك والاستفسار عنها من خلال احدي قنوات الاتصال التابعة لبنك التنمية الاجتماعية.

يمكنك الاتصال علي 920008002, حيث يكون متاح الرقم علي مدار ال24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

يمكنك زيارة احد فروع البنك والتواصل المباشر معهم.

تستطيع أيضاً تحميل التطبيق المسمي إشارة.

تستطيع الآن أن تقوم بمراسلة بنك التنمية الاجتماعية من خلال خدمة راسلنا وذلك علي الحساب الآتي [email protected], حيث يتم الرد علي رسالتك في مدة أقصاها يوم عمل.

إذا كانت لك شكاوى تريد أن ترسلها إلي بنك التنمية الاجتماعية ليتم النظر بها فيمكنك أن تقوم برفع هذه الشكاوى عن طريق خدمة رفع بلاغ إلكتروني.

إسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة إعفاء بنك التسليف وذلك للأشخاص الذين حصلوا علي قروض من بنك التنمية الاجتماعية بمختلف أنواع القروض, حيث يقدم الشخص الذي حصل علي احد قروض البنك ولم يستطع سداد هذا القرض ما يثبت عجزة عن سداد القرض بسبب الظروف المالية أو الصحية التي تمنعه من العمل.

خدمة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف

يمكن الآن أن تقوم باستخدام هذه الخدمة من اجل الاستعلام عن طلب إعفاء بنك التسليف الخاص بإعفاء المقترض من احدي القروض الثالثة من صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية العقاري والبنك السعودي للتسليف والادخار, حيث يتم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد, لتتم بعدها إظهار جميع بيانات الإعفاء.

خدمة إخلاء طرف عبر بنك التنمية الاجتماعية

تستطيع الآن أن تقوم بالاستفادة من تطبيق بنك التنمية الاجتماعية والحصول علي خدمة إخلاء الطرف المقدم من البنك, حيث يعتبر إخلاء الطرف الذي تحصل عليه من بنك التنمية الاجتماعية وثيقة تقدمها إلي الجهات المختصة ويهمها الأمر , وحتي تقوم بالاستفادة من هذه الخدمة لابد من تسجيل رقم الهوية.

استعادة المبالغ الزائدة لدي بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية خدمة استعادة المبالغ الزائدة والناتجة من المبالغ الزائدة من سداد مبالغ القروض التي حصل عليها الشخص من بنك التنمية الاجتماعية, حيث يمكنك أن تقوم بالدخول علي صفحة بنك التنمية واختيار خدمة استعادة المبالغ الزائدة دون الحاجة للذهاب إلي البنك.