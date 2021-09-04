شروط حافز الثاني 1443 و خطوات التسجيل في حافز للمرة الثانية، فقد أعلن برنامج حافز الجديد عن كافة الشروط الواجب توفرها، لكي يتمكن المواطنين من الحصول، على العمل المتوافق ميولهم وتخصصاتهم، ويعد برنامج حافز هو عبارة عن برامج مختص بدعم الباحثين، عن عمل في المملكة العربية السعودية من كلا الجنسين، كما يقدم برنامج حافز للمستفيدين، منظومة دعم متكاملة عبر تدريب المستفيدين، وتأهليهم بالشكل الذي يخدمهم في العمل، حيث يتم منحهم مخصص مالي، وبشكل شهري يساعدهم في البحث عن الوظيفة، ويعتبر برنامج حافز هو دعم مقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، ويمكن أيضا معرفة طريقة التسجيل في نظام حافز للنساء 2021 وشروطه في المملكة.

شروط الحصول علي دعم برنامج حافز الثاني 1443

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعوديةـ عن كافة شروط حافز الثاني 1443، والتي تعتبر هي الشروط التي يتم من خلالها قبول الطلبات، ففي حال أن تم التوافق مع شروط التسجيل في حافز كاملة، يمكن التقديم إلى البرنامج بكل سهولة، وجاءت الشروط علي النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية. يشترط ألا يتخطى عمر المتقدم 60 عام ولا يقل عن 20 عام. ثم يشترط أن يكون مقيم في المملكة لمدة لا تقل عن عشرة أشهر، خلال ألاثنا عشر شهراً السابقة للتقديم. يجب أن يكون المتقدم للتسجيل قادراً على العمل. لابد ألا يكون المتقدم للتسجيل دخل ثابت يعادل ألفي ريال سعودي أو أكثر. ثم بعد يجب ألا يكون مقيم في دار الرعاية الاجتماعية. يشترط ألا يكون المتقدم للتسجيل طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب بالمملكة. يجب أن يمضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية. ثم يلزم ألا يكون للمتقدم للتسجيل أي نشاط تجاري، و ألا يكون مستحق لمعاش تقاعدي. يجب ألا يكون المتقدم للتسجيل موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص بالمملكة.

خطوات التسجيل في حافز للمرة الثانية

يوفر برنامج حافز فرصة التسجيل في البرنامج الخاص، بتوفير فرص العمل للمرة الثانية، وذلك بهذه الخطوات:

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع طاقات، ثم تسجيل الدخول. ثم قم بالنقر على خيار برامجنا من الشريط العلوي بالشاشة. قم بالضغط علي على خيار جميع البرامج. ثم العثور على حافز صعوبة الحصول على فرصة عمل. عليك بالضغط على خيار تقدم هنا. قم بإضافة بيانات الملف الشخصي. النقر على خيار تقدم هنا مرة أخرى.

كم مدة التحقق من أهلية حافز

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بأن من الواجب على المتقدمين لبرنامج حافز، البحث عن عمل التحقق من تأهلهم في حافز، وذلك خلال مدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكما جيب عليهم استكمال الاجراءات المطلوبة، للتمكن بعد ذلك من الحصول على للحصول الخدمة.