"كهرباء دبي" تدشن أول مسجد في العالم بتصنيف بيئي متميز

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة حتا، يوم السبت، أول مسجد في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء، من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، محققا 83 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد حصل المسجد الذي جرى تدشينه، على الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع/ /LEED v4).

وأنشأت الهيئة المسجد الذي يستوعب أكثر من 600 مصلٍ على مساحة 1050 متراً مربعاً وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "نحرص في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة انسجاماً مع "خطة دبي الحضرية 2040" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتعمل الهيئة على تعزيز مفهوم المباني صفرية الطاقة والتي تمثل رافداً قوياً لاستراتيجيات التنمية المستدامة في إطار نموذج داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

وأضاف الطاير "يأتي تدشين أول مسجد في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي في منطقة حتا ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم الخطة التنموية الشاملة والمستدامة في حتا وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة.

من ناحيته، قال حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: "تلتزم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالحفاظ على البيئة بما يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التغير المناخي.

واستخدمت الهيئة مواد بناء مصنوعة من مواد معاد تدويرها في بناء المسجد وتستخدم نظاماً عالي الكفاءة لتنقية الهواء لتوفير بيئة صحية مستدامة داخل المسجد.

كما يجري العمل حالياً على الانتهاء من تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لتزويد المسجد بالطاقة النظيفة إضافة إلى وحدة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها لأغراض الري والتنظيف وغيرها.