موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 شهر سبتمبر || الصرف الخميس 9 سبتمبر عبر ca.gov.sa

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 46 سبتمبر، حيث ينتظر العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المقدم موعد صدور نتائج الأهلية الدفعة 46، حتى يحصلوا على مستحقاتهم المالية، وتعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير كافة برامج الحماية الاجتماعية، والتي تحمي العديد من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل وتساعدهم في أن يعيشوا حياة كريمة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم كله بسبب فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، لذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، في تقديم الدعم لمستحقيه وفق شروط وضوابط موضوعة مسبقاً من قبل برنامج حساب المواطن، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز نقدم لكم الموعد الرسمي لصرف الدفعة 46 من حساب المواطن، وكذلك آلية الحصول على الدعم والاستعلام عنه من خلال رابط حساب المواطن ca.gov.sa، وكذلك خطوات التسجيل في البرنامج “تسجيل جديد”.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46

من أكثر الأسئلة الشائعة هو موعد صرف حساب المواطن بالهجري، ويتم إيداع المبالغ للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهذا هو المعمول به والمتبع منذ انطلاق البرنامج، ما لم يصادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية، فقد يقدم الموعد يوم أو يؤخر يوم، أما بالنسبة لموعد صرف الدفعة 46، فسوف يكون يوم الخميس القادم الموافق 09\09\2021 الموافق الثاني من شهر صفر 1443 هـ.

موعد الاعتراض على نتائج صدور الأهلية

يتيح البرنامج الفرصة لمن لم يحصل على الدعم ويرى في نفسه أحقية الحصول عليه، أن يقدم اعتراض وذلك بعد مرور خمسة أيام من موعد الصرف ولمدة 90 يوم، وفي حالة قبول الاعتراض وتبين أحقية المعترض لصرف الدعم، يتم صرف الدعم له في وقت لاحق.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى أيصال الدعم لمستحقيه. وإعادة توجيه الدعم المقدم من الحكومة حتى يأتي بثماره المطلوبة. في رفع الكفاءة والقدرة الذاتية لدى المواطنين. كما يهدف البرنامج إلى تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية. وتشجيع ترشيد الاستهلاك وتوفير الحماية اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً. وتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء الوطن الواحد.

يتم الاستعلام عن نتائج صدور الأهلية بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع برنامج حساب المواطن.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق ورقم الهوية.

الضغط على أيقونة “استعلام عن حساب المواطن”.

موعد صرف حساب المواطن ورابط الاستعلام