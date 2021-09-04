تعهد قائد جبهة المقاومة الأفغانية، أحمد مسعود، يوم السبت، بمواصلة القتال ضد مقاتلي حركة طالبان "في سبيل الله والحرية والعدالة".
وقال أحمد مسعود، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك: "أظهرت معركة بانشير، التي صمدت بقوة حتى الآن، وأخواتنا الموقرات في هيراتي، اللواتي رفعن بشجاعة صرخة الحقيقة، (أظهرت) أن الناس لم يتخلوا عن مطالبهم ويواصلون الكفاح من أجل الحقيقة".
وأضاف: "هؤلاء الأشخاص لا يتعبون ولا يهابون أي تهديدات.. يحدث الفشل فقط حين تتوقف عن النضال من أجل حقوقك".
وتابع: "شعبنا يثق في الله وسيمضي قدما لبناء أفغانستان مزدهرة وحرة ومستقلة".
ويأتي هذا المنشور فيما ذكرت أنباء، خلال الساعات الماضية، أن أحمد مسعود ونائب الرئيس السابق أمر الله صالح، غادرا البلاد إلى طاجيكستان.
ويشكل أحمد مسعود، نجل الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود، وعدد من القادة المحليين السابقين ما يسمى بـ"جبهة المقاومة الوطنية"، لمقاومة هجمات طالبان في وادي بانشير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد جبهة المقاومة الأفغانية يتعهد بـ"مواصلة القتال" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.