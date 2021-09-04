موانئ العراق: السيطرة على حريق ميناء أم قصر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، منذ قليل، قال إعلام شركة موانئ العراق إن "حريق الحفارة (أم قصر) بسيط وتحت سيطرة فرق الإطفاء"، مؤكدة أنه "لا وجود لخسائر بشرية".

وقال مسؤول قسم الإعلام والعلاقات فى الشركة، أنمار عبد المنعم الصافى: إن "سفينة الحفر العملاقة الحفارة (أم قصر) تعرضت إلى حريق عرضى، وقد تمت السيطرة عليه فى الحال، علمًا بأن الحريق كان عرضيًا ولم يتسبب بخسارة بشرية أو مادية كبرى، وهناك أضرار فى أخشاب أحد الغرف الموجودة فى السفينة فقط، الأمر الذى استدعى فرق الأطفاء الى الوصول بسرعة لمكان الحريق وإخماده والسيطرة عليه".

فيما أوضح معاون مدير عام الشركة، أحمد جاسم، أن "الحريق نشب فى غرفة رئيس المهندسين دون غيرها، وأن الأضرار كانت فى أثاث الغرفة فقط، ولم تسجل أى إصابات"، لافتًا إلى أن "المؤشرات الأولية للحادث تشير إلى أنه عرضى"، وأن إدارة الشركة فتحت تحقيقًا على الفور حول الحادث.