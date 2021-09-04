“بكلمة الدخول” schools.madrasati.sa خطوات الاختبارات المركزية على مايكروسوفت تيمز

schools.madrasati.sa الاختبارات المركزية في مدارس المملكة العربية السعودية عبر منصة مدرستي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد الاختبارات المركزية للطلاب، ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، عبر نظام مايكروسوفت تيمز على مدرستي، حيث يتم قياس قدرات الطلاب وإعادة تذكيرهم بالمعلومات التي قاموا بدراستها وإعادة التذكير بالاختبارات عبر المنصة الإلكترونية.

برنامج مايكروسوفت تيمز

هو برنامج تربوي يتشارك فيه المعلم مع الطلاب بالمدرسة ليتم عمل الاختبارات الجماعية لتقييم أداء الطلاب، وقد تم إطلاقه في نظام التعليم في نظام نور التعليمي ليكون مساعدا مع الدخول إلى الحصص الإلكترونية عبر منصة مدرستي، وتم الاعتماد الكبير عليه في العام الماضي 1442، وفي بداية العام الجديد والذي انطلق في 28 أغسطس 2021 قامت وزارة التربية والتعليم بإعادة تذكير الطلاب وشحذ مهاراتهم التعليمية والتربوية والإلكترونية، وإعادة تذكيرهم بالطريقة العملية باستخدام المنصات الإلكترونية تأهبا لوجود أي جديد.

يتم عمل اختبار تجريبي ليتدرب الطالب على الاختبار بالمدرسة وكذلك بالمنزل وخاصة أن حضور الفصل عليه 90% من الدرجات.

يتيح الاختبار للطلاب اتباع ألية الدخول للاختبارات الإلكترونية عبر منصة مدرستي.

يقوم المعلم بمشاركة الطالب الاختبارات بالشرح والتفصيل ليقوم بأداء الاختبارات النصفية والنهائية بعد ذلك بثقة، سواء بالمدرسة أو بالمنزل.

خطوات تسجيل البرنامج للطالب خطوات تسجيل مايكروسوفت تيمز للمعلم يتم دخول التطبيق من متصفح جوجل. يتم كتابة الاسم ورقم المرور في منصة مدرستي. يقوم الطالب بتسجيل الدخول. يفتح للطالب صفحة تبين له وجود درس للمعلم فيقوم بالتسجيل فيه. كما يمكن للطالب الدخول في محادثات جماعية بين الطلاب. تبدا الخطوات بالدخول على البرنامج من خلال متصفح جوجل. يتم إدخال اسم المستخدم عند فتح صفحة التسجيل. يبدأ الطالب كتابة كلمة المرور في منصة مدرستي أيضا إلى برنامج مايكروسوفت تيمز. يتم تسجيل الدخول. تفتح للمعلم الفصول المسندة إليه من مدرستي. خطوات تسجيل منصة الاختبارات المركزية في السعودية عبر مايكروسوفت تيمز

تبدا بتسجيل الطالب على منصة مدرستي. يقوم بإدخال جميع بياناته الشخصية ليتم الدخول الإلكتروني بحساب الطالب. يتم اختيار الدخول إلى الاختبارات. تظهر للطالب ث أنواع من الاختبارات ويكون عليه اختيار الاختبارات المركزية “حسب توجيهات المعلم”. إذا كان الاختبار بالجدول يتم اختيار جدولي. يتم اختيار اسم المادة من خانة إثراءات وروابط ليجد الطالب رابط الاختبار.

الاختبارات المركزية من الصف الأول الابتدائي وحتى الأول الثانويschools.madrasati.sa خطوات الاختبارات المركزية على مايكروسوفت تيمز