مقتل قائد عسكرى فى انفجار عبوة ناسفة جنوب اليمن

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر أمنية فى اليمن، اليوم السبت، أن مسلحين مجهولين اغتالوا القائد العسكرى فى الجيش اليمنى، قائد جبهة الحازمية، موسى محسن المشدلى، بمدينة عدن، جنوبى البلاد.





وبحسب وسائل الإعلام اليمنية، قالت مصادر أمنية، إن الانفجار وقع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، أثناء مروره فى مديرية دار سعيد بمحافظة عدن، ما أسفر عن مقتل المشدلى، وإصابة عدد من مرافقية. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدامى حتى الآن.

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