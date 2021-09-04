عروض اليوم الوطني 1443 في الخطوط السعودية من أبرز ما يبحث عنه عشاق السفر. حيث تقدم الخطوط السعودية عروضًا متميزة للغاية احتفالًا باليوم الوطني السعودي. وأيضًا المطاعم والفنادق وكافة المتاجر. وتعتبر الخطوط السعودية شركة طيران سعودية حاصلة على عضوية الاتحاد العربي للنقل الجوي.

متى اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني احتفال قومي لذكرى توحيد المملك على يد المؤسس لها الملك عبد العزيز آل سعود. والاحتفال يتم بموجب مرسوم ملكي من الملك عبد الله في 17 جمادى الأول اليوم الذي تم فيه تغير اسم المملكة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. وأصبح اليوم أجازة رسمية منذ 2005 وسوف يكون يوم الاحتفال هذا العام الموافق 23 سبتمبر الموافق 13 صفر. سوف تقام الاحتفالات الشعبية والعروض بكبرى المتاجر والمطاعم والمقاهي.

عروض اليوم الوطني 1443 في الخطوط السعودية

تقدم الخطوط السعودية عروضًا مميزة في اليوم الوطني السعودي هذا العام. وجاء العرض لهذا العام هو هو توفير 1932 تذكرة مجانية على درجة الضيافة لكل المشتركين في برنامج فرسان.

كيفية الفوز بجائزة برنامج فرسان لليوم الوطني

للفوز بجائرة اليوم الوطني المقدم من الخطوط السعودية الجوية يجب الاشتراك ببرنامج فرسان عبر الخطوات الآتية:

الدخول لموقع الخطوط السعودية.

تسجيل الدخول لحسابك الشخصي .

النقر على قائمة الفرسان واختيار Join Forsan.

من ثم أدخل البيانات المطلوبة عند الاشتراك للمرة الأولى.

يتم إرسال الرمز الترويجي والحصول على تذكرة مجانية بمناسبة اليوم الوطني.

كيفية التواصل مع الخطوط الجوية السعودية

يمكن التواصل مع الخطوط الجوية السعودية بعدة طرق على النحو الآتي:

من خلال الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية.

من خلال صفحة الخطوط الجوية على موقع التواصل الاجتماعي توتير.

عبر البريد الإلكتروني [email protected]

من خلال رقم الهاتف 920022222 داخل المملكة وخارجها.

رابط موقع الخطوط الجوية السعودية

توفر الخطوط السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المسافرين كخدمة الحجز أو إلغاء الحجز أو خدمة إصدار بطاقة الصعود على متن الطائرة وغيرها من الخدمات عبر موقع الخطوط الجوية السعودية وأيضًا من خلاله تستطيع معرفة العروض المتاحة باستمرار والاستفادة منها مباشرة.