schools.madrasati.sa طريقة التسجيل في الاختبارات المركزية Microsoft Teams

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قبل معرفة كيفية التسجيل في الاختبارات المركزية قد يجهل اولياء الامور ماهية تطبيق مايكروسوفت تيم , Microsoft team هو تطبيق تعليمي تربوي يدخل فيه المعلم والطالب كمنصة الكترونية لمشاركة المعلومات ويمتاز بدقة تواصل المعلم مع الطالب بالاضافة الى القدرة علي مشاهدة بعضهم من خلال كاميرات الفيديو الخاصة بالتطبيق وجدولة المعلومات والاوقات لمساعدة المعلم علي معرفة الطلاب الحاضرين من الغائبين واجتمعت علية معظم الدول واعتمدوا علية اعتماد وثيق في ظل جائحه كورونا حيث كان من اسهل وادق الوسائل للتعليم الالكتروني عن بعد دون الحاجة للنزول الي فصول المدارس والاختلاط بالحشودالاختبارات المركزية للصفوف الابتدائية والوسطي والثانوية
قامت وزارة التريبة والتعليم بأنشاء اختبارات مركزية تساعد الطلاب علي تذكر المعلومات عن طريق بعض الاختبارات المركزية الالكترونية وهذا في مدارس المملكة العربية وذلك من خلال منصة مدرستي وتساعد الاختبارات العديد من المراحل للتدريب علي الاختبارات النصفية والنهائية وتبدأ من مرحلة الصف الأول الابتدائي حتي مرحلة الصف الأول الثانوي , اتخذت الوزارة هذه الخطوة لأسباب منها منع اختلاط الطلاب و انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم covid-19ماهية الاختبارات المركزية
يشارك الطالب في الاختبار التدريبي من الفصل او المدرسة وذلك لزيادة تركيز الطالب وتدريبة علي الاختبارات وذلك عن طريق دخول الطالب لمنصة مدرستي الالكترونية بالاضافة الى مشاركة المعلم مع الطالب في الاختبارات مبادرا بشرح المعلومات وتوضيح ما يتوجب توضيحة سواء من المنزل او الفصل وذلك حتي يستطيع الطالب التقدم للقدرة علي اجتياز الاختبارات النصفية والنهائية
طريقة التسجيل في برنامج Microsoft Teams لطلاب المملكة السعودية
- يذهب الطالب للدخول الي التطبيق عبر متصفح جوجل كروم
- يدخل الطالب الي منصة مدرسي و يسجل بياناته من اسم و رقم جلوس ثم تسجيل الدخول
- يسجل الطالب في الصفحة القائم بها درس المعلم ومشاركة الطلاب في المحادثات الجماعية
طريقة التسجيل في برنامج Microsoft Teams للمعلم
- دخول المعلم علي التطبيق من خلال متصفح google chrome
- يدخل المعلم الاسم الخاص به وكلمة المرور لتسجيل الدخول
- تظهر للمعلم كل الفصول المتوفرة له من خلال منصة مدرستي
- بعد تسجيل الطالب في منصة مدرستي
- يقوم بأدراج جميع البيانات الشخصية الخاصة بi
- الدخول الى الاختبارات
- يري الطالب العديد من الاختبارات المتباينة يقوم بhختيار الاختبارات المركزية حسب ارشاد المعلم
- يتم اختيار الاختبار الجدولي اذا كان الاختبار بالجدول
- حتي يصل الطالب لرابط الاختبار يختار اسم المادة من خانة “اثراءات وروابط”
الوسوم
قبل معرفة كيفية التسجيل في الاختبارات المركزية قد يجهل اولياء الامور ماهية تطبيق مايكروسوفت تيم , Microsoft team هو تطبيق تعليمي تربوي يدخل فيه المعلم والطالب كمنصة الكترونية لمشاركة المعلومات ويمتاز بدقة تواصل المعلم مع الطالب بالاضافة الى القدرة علي مشاهدة بعضهم من خلال كاميرات الفيديو الخاصة بالتطبيق وجدولة المعلومات والاوقات لمساعدة المعلم علي معرفة الطلاب الحاضرين من الغائبين واجتمعت علية معظم الدول واعتمدوا علية اعتماد وثيق في ظل جائحه كورونا حيث كان من اسهل وادق الوسائل للتعليم الالكتروني عن بعد دون الحاجة للنزول الي فصول المدارس والاختلاط بالحشودالاختبارات المركزية للصفوف الابتدائية والوسطي والثانوية
قامت وزارة التريبة والتعليم بأنشاء اختبارات مركزية تساعد الطلاب علي تذكر المعلومات عن طريق بعض الاختبارات المركزية الالكترونية وهذا في مدارس المملكة العربية وذلك من خلال منصة مدرستي وتساعد الاختبارات العديد من المراحل للتدريب علي الاختبارات النصفية والنهائية وتبدأ من مرحلة الصف الأول الابتدائي حتي مرحلة الصف الأول الثانوي , اتخذت الوزارة هذه الخطوة لأسباب منها منع اختلاط الطلاب و انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم covid-19ماهية الاختبارات المركزية
يشارك الطالب في الاختبار التدريبي من الفصل او المدرسة وذلك لزيادة تركيز الطالب وتدريبة علي الاختبارات وذلك عن طريق دخول الطالب لمنصة مدرستي الالكترونية بالاضافة الى مشاركة المعلم مع الطالب في الاختبارات مبادرا بشرح المعلومات وتوضيح ما يتوجب توضيحة سواء من المنزل او الفصل وذلك حتي يستطيع الطالب التقدم للقدرة علي اجتياز الاختبارات النصفية والنهائية
طريقة التسجيل في برنامج Microsoft Teams لطلاب المملكة السعودية
- يذهب الطالب للدخول الي التطبيق عبر متصفح جوجل كروم
- يدخل الطالب الي منصة مدرسي و يسجل بياناته من اسم و رقم جلوس ثم تسجيل الدخول
- يسجل الطالب في الصفحة القائم بها درس المعلم ومشاركة الطلاب في المحادثات الجماعية
طريقة التسجيل في برنامج Microsoft Teams للمعلم
- دخول المعلم علي التطبيق من خلال متصفح google chrome
- يدخل المعلم الاسم الخاص به وكلمة المرور لتسجيل الدخول
- تظهر للمعلم كل الفصول المتوفرة له من خلال منصة مدرستي
- بعد تسجيل الطالب في منصة مدرستي
- يقوم بأدراج جميع البيانات الشخصية الخاصة بi
- الدخول الى الاختبارات
- يري الطالب العديد من الاختبارات المتباينة يقوم بhختيار الاختبارات المركزية حسب ارشاد المعلم
- يتم اختيار الاختبار الجدولي اذا كان الاختبار بالجدول
- حتي يصل الطالب لرابط الاختبار يختار اسم المادة من خانة “اثراءات وروابط”
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