schools.madrasati.sa طريقة التسجيل في الاختبارات المركزية Microsoft Teams

برنامج مايكروسوفت تيم Microsoft Team

قبل معرفة كيفية التسجيل في الاختبارات المركزية قد يجهل اولياء الامور ماهية تطبيق مايكروسوفت تيم , Microsoft team هو تطبيق تعليمي تربوي يدخل فيه المعلم والطالب كمنصة الكترونية لمشاركة المعلومات ويمتاز بدقة تواصل المعلم مع الطالب بالاضافة الى القدرة علي مشاهدة بعضهم من خلال كاميرات الفيديو الخاصة بالتطبيق وجدولة المعلومات والاوقات لمساعدة المعلم علي معرفة الطلاب الحاضرين من الغائبين واجتمعت علية معظم الدول واعتمدوا علية اعتماد وثيق في ظل جائحه كورونا حيث كان من اسهل وادق الوسائل للتعليم الالكتروني عن بعد دون الحاجة للنزول الي فصول المدارس والاختلاط بالحشود

الاختبارات المركزية للصفوف الابتدائية والوسطي والثانوية

قامت وزارة التريبة والتعليم بأنشاء اختبارات مركزية تساعد الطلاب علي تذكر المعلومات عن طريق بعض الاختبارات المركزية الالكترونية وهذا في مدارس المملكة العربية وذلك من خلال منصة مدرستي وتساعد الاختبارات العديد من المراحل للتدريب علي الاختبارات النصفية والنهائية وتبدأ من مرحلة الصف الأول الابتدائي حتي مرحلة الصف الأول الثانوي , اتخذت الوزارة هذه الخطوة لأسباب منها منع اختلاط الطلاب و انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم covid-19

ماهية الاختبارات المركزية

يشارك الطالب في الاختبار التدريبي من الفصل او المدرسة وذلك لزيادة تركيز الطالب وتدريبة علي الاختبارات وذلك عن طريق دخول الطالب لمنصة مدرستي الالكترونية بالاضافة الى مشاركة المعلم مع الطالب في الاختبارات مبادرا بشرح المعلومات وتوضيح ما يتوجب توضيحة سواء من المنزل او الفصل وذلك حتي يستطيع الطالب التقدم للقدرة علي اجتياز الاختبارات النصفية والنهائية

طريقة التسجيل في برنامج Microsoft Teams لطلاب المملكة السعودية

يذهب الطالب للدخول الي التطبيق عبر متصفح جوجل كروم يدخل الطالب الي منصة مدرسي و يسجل بياناته من اسم و رقم جلوس ثم تسجيل الدخول يسجل الطالب في الصفحة القائم بها درس المعلم ومشاركة الطلاب في المحادثات الجماعية

طريقة التسجيل في برنامج Microsoft Teams للمعلم

دخول المعلم علي التطبيق من خلال متصفح google chrome يدخل المعلم الاسم الخاص به وكلمة المرور لتسجيل الدخول تظهر للمعلم كل الفصول المتوفرة له من خلال منصة مدرستي

بعد تسجيل الطالب في منصة مدرستي

يقوم بأدراج جميع البيانات الشخصية الخاصة بi

الدخول الى الاختبارات

يري الطالب العديد من الاختبارات المتباينة يقوم بhختيار الاختبارات المركزية حسب ارشاد المعلم

يتم اختيار الاختبار الجدولي اذا كان الاختبار بالجدول

حتي يصل الطالب لرابط الاختبار يختار اسم المادة من خانة “اثراءات وروابط”

طريقة التسجيل في الاختبارات المركزية schools.madrasati.sa