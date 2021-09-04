الهلالات : متعاطي المخدرات لأول مرة لا يعفى من العقوبة والغرامة

دوت الخليج :- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد الهلالات أن القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 الذي أقره المجلس قبل يومين لا يُعفي متعاطي المخدرات من العقوبة والغرامة.
وأضاف الهلالات في تصريح صحفي اليوم إنه لا يفلت من العقوبة والغرامة كل من تعاطى أو حاز أو زرع أو صنع أو انتج أو استورد أو هرب (بقصد التعاطي) إنما لا يُسجل بحقه قيدا أمنيا.
وأكد الهلالات أن السياسة العقابية التي أرادها المشرع هي نوع من إعطاء الفرصة لإصلاح هذه الفئة التي تستخدم المخدرات لغايات التعاطي لأول مرة وأن لا تكون الاسبقية والقيد الجرمي حائلا بينه وبين اعطاءه فرص العمل أو ادماجه في المجتمع خاصة أن هناك بعض المتعاطين قد يُغرر بهم أو يكونوا ضحية التعاطي لأول مرة.
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