الأمم المتحدة: أفغانستان بحاجة لمساعدات ضخمة

جدة - نرمين السيد - أكدت الأمم المتحدة أن الشعب الأفغانى بحاجة لمساعدات إنسانية ضخمة، وأكد مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، اليوم السبت، أن الاحتياجات الإنسانية فى البلاد "ضخمة ومتنامية"، مؤكدا على أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الدعم الدولى.





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