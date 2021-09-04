رابط الاستعلام عن نتيجة قبول مدارس المتفوقين 2021 موقع وزارة التربية والتعليم مدارس stem

الاستعلام عن نتيجة قبول مدارس المتفوقين 2021، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية عن نتائج قبول مدارس المتفوقين بمصر، ومدارس المتفوقين الثانوية stem هي أحد أنظمة الثانوية التي يرغب مئات الطلاب والطالبات أصحاب الشهادات الاعدادية الانضمام لها، حيث توفر نظام تعليمي متقدم وتجربة تعليمية فريدة يريد الطلاب خوضها، وقد تم التقديم عليها إلكترونيا وهذا ما تحدثنا عنه في التقديم الإلكتروني للصف الاول الثانوي 2021، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

مدارس المتفوقين stem 2021

وقد قام الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين في كافة المحافظات المصرية بخوض اختبارات القبول الخاصة بمدارس ستيم، وهذا من منتصف الشهر الماضي يوم 15 أغسطس، وقد كان آخر يوم لأداء اختبارات القبول الخاصة بهم هو يوم 18 أغسطس الماضي.

وقد انتظر الطلاب الذين خاضوا امتحانات القبول النتائج الخاصة بهم، وقد ظهرت النتائج بالفعل في موقع وزارة التربية والتعليم مدارس stem 2021، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

نتيجة امتحانات القبول بمدارس المتفوقين 2021

وقد تم الإعلان رسميا عن نتيجة امتحانات القبول بمدارس المتفوقين، والتي يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عنها إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت بكل سهولة، وسنتابع معكم طريقة استخراج نتيجة القبول عبر موقع وزارة التربية والتعليم مدارس stem.

ويمكنك الاستعلام عن النتيجة بكل بساطة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم مدارس المتفوقين من اللينك exls.emis.gov.eg.

اضغط على تسجيل الدخول والاطلاع على دليل الاختبار في المدرسة التي قدمت بها (مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، عين شمس، مدرسة ضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية).

ادخل الرقم القومي الخاص بالطالب وتاريخ الميلاد وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على تسجيل دخول.

استعلم عن نتيجة امتحانات القبول.

تنسيق مدارس ستيم 2021

وقد تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بمدارس المتفوقين لدراسة المرحلة الثانوية، حيث إن الحد الأدنى للقبول بها 274.5 من 280 أي ما يعادل نسبة 98%، كما إنه يجب أن يكون الطالب ناجحا في اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات بنسبة لا تقل عن 98%.

وننوه على إنه يجب على الطلاب المقبولين بدفع المصاريف الخاصة بهم وتأمين اللابتوب وهذا بحد أقصى يوم 18/10/2021 القادم.