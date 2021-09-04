عاجل.. تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالمحيط الهادئ وفقدان 5 بحارة

جدة - نرمين السيد - وبدأت عمليات بحث بعد تحطم مروحية تابعة لسلاح البحرية الأمريكية فى مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا، حسبما أعلن الجيش الأمريكى. وأفادت إذاعة "مونت كارلو"، بأن المروحية التابعة لحاملة الطائرات "ابراهام لينكولن" كانت تقوم "برحلة روتينية" على بعد نحو مئة متر من ساحل سان دييجو. وجاء فى تغريدة لقائد سلاح البحرية الأميركية لمنطقة المحيط الهادئ "عمليات البحث والانقاذ جارية بوسائل عدة جوية وبحرية بمشاركة خفر السواحل والبحرية".

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