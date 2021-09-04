“برقم الجلوس” Shamel.bau.edu.jo رابط نتائج الشامل جامعة البلقاء التطبيقية “الدورة الصيفية”

Shamel.bau.edu.jo رابط نتائج الشامل جامعة البلقاء في جامعة المملكة الأردنية الهاشمية التي يترقب الطلاب الإعلان عنه بعد الانتهاء التام من الاختبارات الخاصة بالشامل في نهاية شهر أغسطس الماضي، وقد قام المتحدث الإعلامي باسم جامعة البلقاء بالإعلان عن الموعد الرسمي المقرر إعلان نتائج الطلاب لقبول جامعة البلقاء فيه.

وزارة التعليم العالي جامعة البلقاء الأردنية

حيث انطلقت الاختبارات الخاصة بجامعة البلقاء للتعليم المتوسط من جميع أنحاء المملكة في بداية أغسطس الماضي، واستمرت الاختبارات في الجامعة حتى نهاية نفس الشهر، وقد قامت إدارة الجامعة بالالتزام بكافة الإجراءات الطبية الخاصة بوزارة الصحة من اتخاذ التدابير اللازمة ضد انتشار فيروس كرونا بين الطلاب الممتحنين، كما تم تعقيم اللجان بالشكل اللازم، وقامت الجامعة بتأمين أداء الاختبارات والانتهاء الجيد من تصحيح نتائج الطلاب وحصرها ليتم الإعلان عنها في أقرب وقت.

موعد الإعلان عن النتائج على Shamel.bau.edu.jo رابط نتائج الشامل جامعة البلقاء

قام المتحدث الرسمي باسم الجامعة بالخروج منذ أيام قليلة معلنا عن الموعد المقرر لإعلان نتائج الشامل فيه، والذي يكون في مؤتمر صحفي على القنوات الرسمية للمملكة، ويكون في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الأردن في يوم الأحد الموافق 5 أغسطس آب 2021 – 28 من شهر المحرم 2021، وسط ترقب كبير من الطاب ومتابعة لرابط استخراج النتائج، والذي لا يتم تفعيله إلا بعد الانتهاء من إعلان النتائج ونسب النجاح هذا العام وألية البحث عن نتائج الطلاب.

تبدأ الخطوات بانتظار المؤتمر الصحفي الكبير للسيد عبد الله الزغبي لإعلان نتائج الطلاب في الدورة الصيفية. يتم تفعيل الرابط بعد ذلك. يقوم الطالب بالدخول على رابط استخراج نتائج الشامل في جامعة البلقاء. يتم إدخال رقم جلوس الطالب أولا. يقوم الطلاب بكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية. يكون عليهم كتابة العام الدراسي المطلوب استظهار النتائج فيه. يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة. يبدا عرض النتائج.

استخراج نتائج الدورة الصيفية رابط نتائج الشامل

على أن تقوم الجامعة الأردنية المسماة بالبلقاء بإتاحة أن يقوم الطلاب بتقديم الاعتراضات وكذلك يتم إتاحة موعد اختبارات الدور الثاني.