برنامج سند الأمير محمد بن سلمان وشروط الحصول عليه

تم إطلاق مبادرة سند محمد بن سلمان في الثلاثين من ديسمبر عام 2018 م وذلك لتحقيق التنمية والازدهار وتخفيف أعباء الزواج بالنسبة للشباب غير القادرين وتعد مبادرة سند محمد بن سلمان واحدة من سلسلة إنجازات ولي العهد السعودي حيث قام ولي العهد السعودي بالعديد من المبادرات وحزمة من الإصلاحات غير المعهودة داخل المملكة والتي تهدف جميعها تحسين حالة المواطن السعودي في أي مكان وجد داخل المملكة العربية السعودية ووجه معالي ولي العهد بصرف 100مليون ريال سعودي من نفقته الشخصية يتم توزيعها في اتجاهين الأول صرف سبعة وثمانين مليون للجمعيات الأهلية المستحقة وثلاثة عشر مليون ريال سعودي لسداد ديون ما يزيد عن مائة وخمسين سجين ومن أهم الجمعيات المستفيدة من المبادرة جمعية ذوي الإعاقة ورعاية مرضي السرطان ورعاية الأرامل والمطلقات والأطفال المصابين بمتلازمة داون وغيرها الكثير .

من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج سند محمد بن سلمان .

اختار مبادرة سند زواج .

تعرف علي الشروط وتأكد من توافر جميع الشروط في المتقدم .

قم بإنشاء حساب ثم إدخال البيانات المطلوبة بمنتهي الدقة والمصداقية .

اضغط علي دورة الوعي المالي وتتبع خطواتها والمتمثلة في مشاهدة بعض الفيديوهات ثم الدخول علي الأسئلة وقم بالإجابة عليها من خلال الفيديوهات .

انتظر حتي تصلك رسالة باعتماد السند .

أن يكون الزوجان سعوديان .

يتراوح عمر الزوح من واحد وعشرين حتي أربعين عام وسن الزوجة من ثمانية عشر حتي أربعين عاما .

حصول الزوج علي شهادة الثانوية العامة كحد أدني .

أن يكون هذا هو الزواج الأول للرجل .

عقد الزواج حديث ولم يمر عليه أكثر من عام .

لا يزيد الراتب الشهري عن أربعة ألاف ريال سعودي .

لا يزيد المهر المقدم عن خمسين ألف ريال سعودي .

اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60% .

تكون الأولوية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء .

كيفية التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمانشروط التسجيل في سند الزواج المقدم من الأمير محمد بن سلمانماذا تفعل في حالة عدم قبول الطلب

في حالة عدم الطلب وكان سبب الرفض غير واضح يمكنك التوجه إلي الجهات المعنية لتحديث المعلومات الخاصة بالطلب وتقديم طلبك مرة أخري .