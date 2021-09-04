إعفاء مصرف الراجحي الجديد للمواطن السعودي والمقيم 1443

إعفاء مصرف الراجحي الجديد 1443، حيث يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية قروض ومنتجات تمويلية لكافة الأشخاص المتوجدين داخل الراضي السعودية بلا استثناء، ولكن لكل فئة تمويليها والخدمات المتوفرة لها حسب المستوى الخاص به من حيت قيمة راتبه والتزاماته الشهرية التي تحدد قدرته علي السداد، فتكملة لذلك يقدم مصرف الراجحي قروضه تتميز بعدة مزايا أنها تُصرف بالتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك لكون أن بنك الراجحي تابع لمؤسسة النقد العربي ويعتبر من أكبر البنوك الإسلامية في الوطن العربي، يقدم المصرف تمويلاته بهامش ربح تنافسي مع البنوك الأخري، فترة سداد تصل الي 60 شهر للتمويل الشخصي، وذلك بمعدل خمس أعوام، والتمويل العقاري يمكن ان يصل فترة سداده الي 30 عام، لا يتطلب رسوم إدارية عند طلب التمويل وفقاً لإجراءات البنك السريعة والميسرة، والسرعة في إنهاء الإجراءات.

يتميز بنك الراجحي أيضاً بضمان للعميل تامين تكافلي علي الحياة، حيث يتم إعفاء المقترض من سداد التمويل الذي حصل عليه من الراجحي إذا تعرض لحادث، أو عملية تعجزه عن تأدية وظيفته وبالتالي تعجزه عن سداد الأقساط، فقد يقدم بنك الراجحي إعفاء للمواطن السعودي وليس فقط فحسب، بل يقدم أيضاً خدمة الإعفاء لجميع المقيمين المفترضين اللذين تتوافق لديهم الشروط المطلوبة، كما يقدم بنك الراجحي الخدمة للذين سبق لهم الحصول علي قرض من الراجحي وأصبحوا غير قادرين علي السداد بسبب أسباب معروفة ويوجد ما يثبتها، فقط قم الآن بمعرفة طريقة التقديم للحصول علي خدمة الإعفاء والشروط المطلوبة.

شروط إعفاء مصرف الراجحي الجديد 1443

يستعرض موقع “ثقفني الإخباري” في ضوء ما نقدمه يومياً من خدمات وأخبار لمتابعيه في المملكة العربية السعودية، شروط الحصول علي إعفاء الراجحي والإعفاء من سداد المتبقي من القروض، فهي علي النحو الآتي: