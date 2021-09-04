حساب المواطن الدفعة 46 الآن تقديم شكوى المدفوعات بالخطوات ونتائج الأهلية

حساب المواطن الدفعة 46 ، دفعة شهر سبتمبر 2021 ، والتي ينتظرها الآن الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية. بعد أن تم البدا ببرنامج حساب المواطن السعودي.. والذي يوفر حياة كريمة للمواطنين الأكثر أحتياجا بالمملكة العربية السعودية. تحت بعض الشروط والضوابط. وبدأ التسجيل بالبرنامج في شهر ديسمبر من العام 2017 ، وحتى الدفعة الثامنة والعشرون من البرنامج بشهر مارس من العام 2020 . وبعدها تم غلق التسجيل بالبرنامج لكل من شملهم البرنامج، وتم دراسة أهليتهم. ويستثني من ذلك فقط إضافة تابعيين، للمستفيدين الحاليين بالبرنامج.وتصدر دفعات شهرية من البرنامج من بداية صدوره إلى الآن، لكافة المستفيدين في موعد محدد بالعاشر من كل شهر ميلادي.وذلك لضمان توفير حياة كريمة للأسر المختلفة، بالمملكة العربية السعودية.

موعد صدور الدفعة 46 حساب المواطن

من المفترض أن تصدر الدفعة السادسة والأربعون، من برنامج حساب المواطن في العاشر من سبتمبر 2021. ولكن يصادف أن يكون يوم العاشر من سبتمبر 2021 ، هو يوم جمعه. لذا تم تقديم موعد صرف الدفعة السادسة والأربعون من البرنامج، ليتم صرفها يوم الخميس التاسع من سبتمبر 2021 . وذلك لكافة المستفيدين والحاصلين على القبول في نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة السادسة والأربعون.

نتائج أهلية الدورة 46 حساب المواطن

صدرت نتائج أهلية الدفعة السادسة والأربعون ،من برنامج حساب المواطن بالفعل. وذلك يوم الاثنين الثلاثون من أغسطس 2021. ويمكنكم الآن معرفة نتائج الأهلية الخاصة بكم لشهر سبتمبر 2021. من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لحساب المواطن بالرقم الخاص بكم . وعرض نتائج الأهلية.

خطوات تقديم شكوى المدفوعات ببرنامج حساب المواطن

الآن يمكن متابعة تقديم شكوى المدفوعات الإلكترونية ، ببرنامج حساب المواطن. من خلال خطوات بسيطة للغاية يمكنك القيام بها عن طريق حسابك الإلكتروني بحساب المواطن. والخطوات كالتالي:

الدخول على حساب المواطن تسجيل رقم الدخول الخاص بك أختيار ( الدفعات المالية) أختيار الاعتراضات المالية السابقة ، ومن خلالها يمكنكم معرفة التالي:

الرقم

التاريخ

نوع الاعتراض

حالة الاعتراض

سبب رفض الاعتراض

ويمكنكم الاتصال على الخط الساخن 19912 الخاص بحساب المواطن. إذا كانت هناك أي شكوى أو مشكلة أخرى تواجهكم مع الدفعات الخاصة بالبرنامج.