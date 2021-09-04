منصة قوى.. طريقة التسجيل ورسوم الاشتراك ورمز السداد وطريقة تفعيل البريد الالكتروني

منصة قوى، تسعى الحكومة السعودية دائمًا على تقديم خدماتها بشكل إلكتروني، وذلك بغرض التسهيل على المواطن، فتعتبر المنصة أحد أبرز المنصات التي قامت بتسهيل أكثر من خدمة لأصحاب الأعمال داخل السعودية، ذلك نجد البحث عن طريقة التسجيل بها والرسوم المحددة لها سنويًا لم تأت من فراغ.

منصة قوى

تعتبر هذه المنصة من أشهر المنصات داخل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بإعلاء مبدأ الشفافية، وذلك لرفع مستوى جودة الاقتصاد داخل السعودية، وذلك يتم عن طريق الحرص على تحسن العلاقة ما بين العامل والمدير، كما يتم خلق سوق يتنافس به كافة المؤسسات، وبالتالي كل هذا سيصب في مصلحة الاقتصاد السعودي بكل تأكيد.

من خلال اتباع عددًا من الخطوات البسيطة، فيمكن لأي متقدم يريد إنشاء حساب جديد على هذه المنصة أن يتوصل إلى ما يريد بطريقة سريعة دون بذل أي مجهود، وهذا ما يسعى إليه المسئولين عن هذه المنصة.

فكل ما عليه أن تبدأ بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بتسجيل الدخول على المنصة.

ومن ثم يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة سجل الآن والتي ستظهر أمامه مباشرة بصفحة التسجيل.

ومن بعدها يقوم بإدخال تاريخ ميلاده الهجري بشكل صحيح.

وكذلك يقوم بإدخال رقم هويته الشخصية.

وفي حالة إن كان مقيم بالمملكة العربية السعودية، فيتاح له أن يكتب الرقم الخاص بإقامته.

وبعد ذلك سيجد المتقدم أن هناك رسالة نصية وصلته إليه من خلال رقم هاتفه الذي سجله على منصة أبشر الإلكترونية.

حيث تضم هذه الرسالة على رمز التحقق، والذي لابد من كتابة مع باقي البيانات.

ثم يقوم بعد ذلك بالنقر على أيقونة التالي التي تتواجد أسفل الصفحة.

ومن بعدها تأتي خطوة كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

وعلى أساس هذا البريد فسوف يتم تفعيل حسابه على المنصة.

ومن بعدها يقوم بكتابة كلمة السر الخاص به، ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة التالي.

ثم يقوم بإدخال الرقم الخاص بهاتفه، ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ثم يتوجه المتقدم بالنقر على أيقونة إنشاء الحساب.

ومن بعدها يكتب البريد الإلكتروني الذي سجله من قبل.

ومن بعدها يقوم بالضغط على أيقونة تفعيل الحساب.

وبالتالي يكون قد أتم المتقدم عملية التسجيل في المنصة بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

التسجيل في منصة قوىرسوم اشتراك قوى

تم تحديد رسوم الاشتراك في المنصة من جانب وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، حيث تلزم مستخدمي هذه المنصة بدفع هذه الرسوم بشكل سنوي.

حيث نجد أن رسوم الاشتراك تختلف بشكل كبير على حسب طبيعة عمل المؤسسة والأفراد التابعين إليها، ففي حالة فراغ المؤسسة بعض الشيء، فقيمة الاشتراك تصل إلى 1265 ريال سعودي، لكن إذا كان هناك 4 أفراد تابعين لهذه المؤسسة، فقيمة الاشتراك تصل إلى2645 ريال سعودي.

لكن إذا كان العمال التابعين للمؤسسة يصل عددهم إلى 50 عاملًا، ففي هذه الحالة تصل قيمة الاشتراك سنويًا حوالي 7000 ريال سعودي.

تبدأ خطوات طريقة تفعيل البريد الالكتروني في هذه المنصة بالدخول على الموقع الرسمي للمنصة.

بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة.

ثم كتابة البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله من قبل.

ومن ثم يقوم المستخدم بإدخال بعض البيانات الخاصة به مثل، إدخال الرقم الخاص ببطاقته الشخصية واسمه بالكامل.

ومن بعدها يقوم بإدخال كود التحقق الذي سيصل إليه من خلال رسالة نصية سترسل له من خلال هاتفه الشخصي.

وبعد ذلك يقوم بكتابة كلمة السر الخاصة به.

وبعدها يكتب رمز التحقق الذي أرسل على هاتفه الشخصي.

وذلك من خلال تسجيله على منصة أبشر الإلكترونية.

وبعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة تفعيل الحساب.

وبذلك تتم عملية التفعيل بالشكل الصحيح.

طريقة تفعيل البريد الالكتروني في منصة قوىرمز سداد قوى

دائمًا ما يكون هناك تساؤل كبير من جانب مستخدمي هذه المنصة، وهو كيفية الوصول إلى الرمز الخاص بالسداد أو الدفع على منصة قوى ، فمن الممكن أن يقوم المستخدم بالسداد من خلال بطاقة مدى، أو بطاقة فيزا، فهاتان الطريقتين يقومان بسداد الرسوم بشكل سريع وسهل.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل حول كل ما يخص منصة قوى بالتفصيل، حيث عرضنا بعض الخطوات التي على أساسها يتم إنشاء حساب وتفعيله، لكي يستفاد المستخدم بشكل كامل من الخدمات التي تقدم على هذه المنصة.