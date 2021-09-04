الفنانة ساندي إحدى ضحاياه.. من هو "سمكري البني آدمين"؟

حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر، تحذيرا ضد المدعو يوسف خيري يوسف، وشهرته "سمكري البني آدمين" بسبب انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي.
يأتي ذلك عقب قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق وتشميع عيادة "سمكري البني آدمين"، وإصدار تحذير مماثل من النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل معه، مما سلط الضوء على مراكز العلاج الطبيعي بالبلاد، وما إذا كانت معتمدة بالفعل، أم تعمل في غيبة من الرقابة القانونية؟.
ساندي ضحية "سمكري البني آدمين"
الفنانة المصرية ساندي سلطت الضوء على مأساتها مع هذا المدعي، وغردت عبر حسابها في "تويتر"، بأن يوسف خيري "شخص محتال وليس طبيب علاج طبيعي".
وكتبت ساندي: "لقد تسبب لي في إصابة كادت تودي بي إلى شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، ولو قُطع لكنت قد أصبت بالشلل لا قدر الله. منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل. تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الإنفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها.. أرجوكم".
تحكي ساندي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" تجربتها المريرة مع "سمكري البني آدمين"، معلقة: "كنت أعاني من إعوجاج في العمود الفقري، وقرأت إعلانات عن هذا الشخص وأنه عالج بعض الفنانين، قمت باستشارة بعض الأشخاص الذين ذهبوا إليه ومن ثم ذهبت"!.
وأشارت ساندي إلى أنها تعالج منذ سنتين من هذه الإصابة، والتي تسببت في إعاقة لأن الغضروف لامس النخاع الشوكي.
موقف النقابة
وعن موقف النقابة من "سمكري البني آدمين"، علق النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور سامي سعد، لموقع "دوت الخليج" بالقول، إن "النقابة قامت بمتابعته ورصد تصرفاته، التي ليس لها أساس علمي وقواعد ثابتة".
وأوضح أن النقابة تشكلت لجانا تخصصية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وإدارة العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك، وثبت أن هذا الشخص "مدعي ومنتحل صفة طبيب علاج طبيعي على غير الحقيقة"، مشيرا إلى أن النقابة "حريصة على متابعة الإعلانات التي تروج لطرق علاج غريبة، للتأكد من حقيقة القائمين عليها".
قرار بالحبس
وحذر سعد من "الدخلاء والمدعين"، مضيفا: "الرجل قام بالتسويق لنفسه وذهب إليه مشاهير وتم خداعهم، والبعض ذهبوا لأن أحدا من معارفهم ذهب إليه، معتقدين أنه حاصل على رخصة بالعلاج، وهذا غير صحيح. على من يعاني من بعض المشاكل أن يلجأ إلى المتخصصين من أطباء واختصاصيي العلاج الطبيعي المعتمدين".
وختم النقيب تصريحاته إلى موقع "دوت الخليج"، بالتأكيد أن هذا المنتحل تم القبض عليه وقررت النيابة العامة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم النصب والاحتيال وممارسة نشاط طبي دون مؤهل أو ترخيص.
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