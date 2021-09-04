طالبان تجدد تأجيل إعلان الحكومة المنتظرة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين فى الحركة أنه لن يكون هناك أى إعلان اليوم بشأن الحكومة القادمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الوضع فى بنجشير، أحد المعاقل الأخيرة للمعارضة سبب التأخير فى إعلان الحكومة الجديدة، الذى كان مرتقبا أمس الجمعة.

وأعلنت "جبهة المقاومة" فى ولاية بنجشير الأفغانية، اليوم السبت، مقتل نحو 600 من عناصر حركة "طالبان" منذ صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم "جبهة المقاومة"، فهيم دشتى، عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحو 600 من إرهابيى حركة طالبان قُتلوا فى أجزاء متفرقة من بنجشير منذ الصباح".

وأضاف دشتى، أن أكثر من ألف مقاتل من حركة طالبان اعتقلوا أو استسلموا أمام قوات "جبهة المقاومة"، لافتا إلى أن قوات "جبهة المقاومة" قطعت الإمدادات عن "طالبان" من المحافظات الأخرى واستحوذت على معداتها.