قالت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، إنها علقت صادرات لحوم الأبقار إلى الصين بعد أن أكدت وزارة الزراعة رصد حالتي إصابة بمرض جنون البقر.
وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أن الحالتين رصدتا في مصنعين محليين منفصلين للحوم.
وكانت الوزارة قالت يوم الأربعاء إنها تحقق في حالة يشتبه بإصابتها بمرض جنون البقر في البلاد.
وقال مصدر بقطاع الصناعة لوكالة "رويترز" إن الحالة المذكورة سجلت في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.
يذكر أن الحكومة البرازيلية أبلغت في 2019 عن رصد حالة مرض جنون البقر "غير النمطي" لدى بقرة تبلغ من العمر 17 عاما في ولاية ماتو جروسو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد رصد حالتي إصابة بـ”جنون... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.