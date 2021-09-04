طلب منحة ارض مجانية من الديوان الملكي 1443 بالخطوات

تسعي الحكومة السعودية جاهدة وفقاً لرؤية المملكة في عامها 2030 م، وتطوير كافة القطاعات السعودية الي تقديم لكل مواطن بالمملكة العربية السعودية منحة قطعة أرض للبناء والسكن، وذلك للمواطن السعودي الغير قادر علي امتلاك عقار أو وحدة سكنية بسبب أمة اقتصادية لديه، فمن خلال موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأيضاً الديوان الملكي، تم الإعلان عن فرصة منحة ارض مجانية، ويتم الحصول عليها لأولوية القبول من خلال إرسال طلب الي مكتب الديوان الملكي تطلب فيه قطعة أرض أو من خلال التقديم الي منصة الإسكان التي تتبع وزارة الإسكان السعودية، حيث يتم الموافقة علي الطلب للمواطنين المستوفين للشروط والأحكام المطلوبة.

منحة أرض مجانية من الديوان الملكي 1443

يقدم الديوان الملكي منحة أرض ملكية للمواطن السعودي فقط، فليس متاح تلك المنحة للمقيمين بالمملكة، حيث يمكن الحصول علي المنحة بعد التقديم بطلب الحصول علي الدعم السكني، أو من خلال التقديم عبر طريق البلدية أو التقديم من خلال إرسال برقية تحمل الطلب وإثبات الشخصية والظروف التي يتعرض لها العميل.

يفتح الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه) باب تقديم الشكاوى والاستفسارات الي الديوان الملكي، ليكون الديوان الملكي هو حلقة الوصل بين المواطنين السعوديين والملك سلمان، فقد يستقبل مكتب الديوان الملكي عدد لا نهائي يومياً من الشكاوى والطلبات ليسعى المسؤولين جاهدين الي توفير الحلول، من بين تلك الطلبات، برقيات تحمل طلب قطعة أرض سكنية، فعند الطلب يلزم توفير الملفات التي تؤكد استحالة امتلاك المتقدم لقطعة أرض سكنية بالمستقبل.

طلب الحصول علي قطعة أرض من الديوان الملكي 1443

عند تقديم خطاب الي مكتب الديوان الملكي يجب تقديمه بصيغة خاصة، ويتم تقديم الخطاب إلكترونياً بغرض الحصول علي قطعة أرض للسكن أو وحدة سكنية، كما يلزم تواجد مع الخطاب جميع البيانات الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم كالإسم كاملاً بطريقة صحيحة، رقم السجل المدني، عنوان سكن المتقدم، رقم الهاتف الجوال، رقم الطلب، رقم المحافظة، كما يجب تقديم ما يثبت استحالة الحصول علي وحدة سكنية أو امتلاك عقار لدي العميل، حيت يتم قبول الطلب للأشخاص الأولوية في الحصول علي السكن.