تمويل شخصي بدون كفيل ولا ضمان يصل 200 ألف ريال سعودي وبأطول فترة سداد

تمويل شخصي سريع يصل إلي 200 ألف ريال سعودي وبشروط مسيرة للغاية ويقدمه مصرف الراجحي، حيث يقدم المصرف العديد من التمويلات المختلفة وبدون كفيل وبأطول فترة سداد تصل إلي 240 شهر كما يوفر مصرف الراجحي الموافقة الفورية عند طلب الحصول علي التمويل، وهناك قروض متميزة يقدمها مصرف الراجحي وهو واحد من اهم واكبر المصارف الإسلامية متطبق أحكام مع الشريعة الإسلامية ويقدم شروط بسيطة للحصول علي القرض، حيث يوفر العديد من التمويلات المالية للمواطنين في المملكة العربية السعودية بدون أي فوائد ويمكن للمواطنين خيارات السداد التي تناسب الراتب الشهري الخاص به، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي يصل 200.000 ريال سعودي وبفترة سداد طويلة وأقساط شهرية مسيرة.

شروط ومزايا التمويل الشخصي بدون كفيل وبأقل راتب من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل سريع وكاش بدون كفيل وبإجراءات سهلة ومسيرة مع سرعة فائقة في أداء المهام، ويقدم مصرف تمويلات متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية وبكافة أنواعها والحصول علي القرض لإنشاء مشروعهم الخاص أو شراء سيارة وغيرها، فقد وضع مصرف الراجحي عدة شروط يجب توافرها للحصول علي القرض وهي كالاتي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. يكون عمر المتقدم عند طلب التمويل الشخصي لا يزيد عن 60 عاما. يجب ألا تقل مدة خدمة العمل عن ستة اشهر ولا تقل مدة الخدمة لغير السعوديين عن سنه كاملة. يكون الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالمتقدم لا يقل عن 2000 ريال سعودي. لا يزيد الراتب الشهري للعامل في القطاع الخاص عن 7400 ريال سعودي، ولا يزيد راتب العامل في القطاع الحكومي عن 5000 ريال سعودي.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يقدم افضل الخدمات التمويل حيث يختلف عن باقي قروض الراجحي، ويوفر بنك الراجحي للمواطنين موقع إلكتروني يمكنك التقديم علي تمويل شخصي وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي مصرف الراجحي.