ينتظر جماهير الكرة المصرية موعد مباراة المنتخب القادمة مع منتخب الجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكان المنتخب المصري قد لعب في الجولة الأولى وتمكن من تحقيق الفوز على منتخب أنجولا بهدف دون مقابل وكان المنتخب قد ظهر في مباراة أنجولا بشكل غير مقنع ولا يليق باسم المنتخب مما جعل الجماهير تطالب المدير الفني واللاعبين ببذل الجهد وتحسين المستوي في المباريات القادمة وذلك من أجل ضمان التأهل وعلى الجانب الآخر لعب منتخب الجابون في الجولة الأولى أمام المنتخب الليبي وانتهت المباراة بفوز المنتخب الليبي بهدفين مقابل هدف واحد حيث يسعى المنتخب الجابوني إلى تصحيح أخطاء المباراة السابقة من أجل تحقيق الفوز على المنتخب المصري ويأتي المنتخب المصري في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة مع كلاً من الجابون وليبيا وأنجولا ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف.

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022

يحل المنتخب المصري ضيفاً على منتخب الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وسوف تقام المباراة بين الفريقين مساء غداً الأحد الموافق الخامس من سبتمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد فرانسفيل في العاصمة الجابونية ليبرفيل بقيادة الحكم بكاري جاساما وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون

تداولت أخبار في الساعات الماضية عن التحاق النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ببعثة المنتخب في الجابون بينما لم يستطيع محمد النني الالتحاق ببعثة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء تدريبات فريق أرسنال كما يغيب عن اللقاء رمضان صبحي وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب أمام أنجولا وبعد انضمام صلاح جاء التشكيل المتوقع للمنتخب كالتالي: