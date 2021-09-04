الامن العام : مقطع سقوط شخص من مقطع صخرى يجرى تداوله قديم وصور في دولة اسيوية - شاهد

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مقطع فيديو سقوط شخص من مقطع صخرى والذي يجرى تداوله قديم وصور خارج المملكة وفي احدى الدول الاسيوية . مهيبا بالجميع عدم نشر او تداول اي مقطع فيديو دون التوثق منه ومكان وزمان تصويره . لمشاهدة الفيديو انقر هنا

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