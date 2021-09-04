أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 298 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 298 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 298 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية، و14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 50 قذيفة و264 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين لطيران تجسسي على الجاح، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجاح والجبلية.