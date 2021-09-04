هنا موقع نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 أعوان قائمة المقبولين في مناظرة البريد التونسي

موقع نتائج مناظرة البريد التونسي 2021 ازداد البحث في الفترة الأخيرة لمعرفة آخر الأخبار التي تتعلق بالأشخاص المقبولين في مناظرة البريد التونسي وبالتالي انتشرت الكثير من الأخبار التي تؤكد أنه تم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء الأشخاص المقبولين في هذه المناظرة، حيث تم قبل ذلك فتح باب التسجيل في مناظرة البريد التونسي الآلاف من الشباب ولكن في الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن نتائج مناظرة البريد التونسي 2021، لهذا سوف نعرض لكم عبر موقعنا ثقفني ومن خلال السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بنتائج منظمة البريد التونسي بشكل تفصيلي للعام الحالي 2021.

نتائج مناظرة البريد التونسي

سوف يتم الإعلان بشكل رسمي خلال فترة قصيرة عن نتائج مناظرة البريد التونسي أعوان، وبالتالي سوف يتم الإعلان عن قائمة الناجحين حيث تم تحديد 308 عونا على مستوى جميع المحافظات في تونس.

يذكر أن البريد التونسي قد أعلنا قبل ذلك عن فتح باب التسجيل في هذه المناظرة يوم السادس والعشرين فى مارس الماضي وبالتالي قام بالتقديم عليها الآلاف من الشباب ويتم العمل في الوقت الحالي علي تجهيز القائمة الخاصة بالأشخاص المقبولين في هذه المناظرة.

يمكن للأشخاص المشاركة في هذه المناظرات الذين حصلوا على شهادة معادلة في اختصاصات المحاسبة والاقتصاد، وتشمل أيضا شهادة الأستاذية واختصاصات مماثلة لها. يمكن الاشتراك في هذه المنظمة للأشخاص الذين حصلوا على شهادات المالية والتسويق، ولا يتجاوز سنهم عن أربعين عام في تاريخ ختم قائمة الترشيحات.

يمكن لجميع الأشخاص المتقدمين في مناظرة البريد التونسي تسجيل الدخول على الموقع الرسمي التابع لهم عبر الإنترنت لمعرفة نتائج مناظرة البريد التونسي بعد أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وأكدت أنها تقوم في الوقت الحالي بتجهيز قائمة الأشخاص المقبولين في مناظرة البريد التونسي.

وبالتالي تم التأكيد أنه خلال فترة قليلة سوف يتم الإعلان عن قائمة المقبولين والتي تتضمن حوالي 6, 000 160 مقبول مع وجود لجنة المناظرة في ملفاتهم خاصة البيانات الصحيحة وهي الترشح للمعدات على المصرح بها أو الشهادات العلمية.