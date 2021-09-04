شيكابالا مع عمرو أديب: اتحاد الكرة لم يأتي بحقي وبتهاجم من 20 سنة

يبحث الملايين من مُحبي وعشاق كرة القدم المصرية عن لقاء شيكابالا مع عمرو أديب، وينتظر الجماهير اللقاء المرتقب بين الإعلامي الكبير عمرو أديب ونجم الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، ويأتي هذا اللقاء بعد حصول نادي الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز لهذا العام بعد موسم كروي مشتعل بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحلقة المرتقبة للنجم شيكابالا تأتي بعد عقوبة الإتحاد المصري لكرة القدم حيث أن لجنة المسابقات بإتحاد الكرة قد قررت منذ أيام قليلة إيقاف النجم الكبير لمدة ثماني أشهر وغرامة 500 ألف جنيه بسبب تكرار اللاعب لإثارته للجماهير لأكثر من مرة بالإضافة إلى تجاوزه اللفظي في حق اتحاد الكرة بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وينتظر الملايين من مُحبي نادي الزمالك لقاء نجمه الكبير شيكابالا على قناة إم بي سي حصرياً وعلى الهواء مباشرة مع الإعلامي عمرو أديب، وسننقل لكم أهم التصريحات في هذا اللقاء، فتابعونا.

شيكابالا مع عمرو أديب

صرح محمود عبد الرازق “شيكابالا” في لقائه مع عمرو أديب أنه يتم الهجوم عليه من سنين طويلة ويتعرض لهجوم عنصري ولم يتخذ إتحاد الكرة أي موقف، وصرح أيضاً أنه يتلقى رسائل هجوم تتضمن الدعاء على ابنه وهذا يؤلمه كثيراً، وذكر “شيكابالا” أيضاً أنه لا يقبل أي تجاوز في حقه أو حق أسرته مع العلم أنه لو كان لاعب لنادي آخر لم يكن يتعرض لهذا الهجوم.

إيقاف لقاء شيكابالا مع عمرو أديب

قام المحامي بالنقض الشهير “طارق محمود” إنذار إلى قناة إم بي سي مصر يطالب فيه بإلغاء الحلقة المرتقبة التي يقيمها الإعلامي الشهير “عمرو أديب” مع النجم الكبير “شيكابالا” لاعب نادي الزمالك، وقد وضح المحامي الشهير أن اللاعب قد عوقب من إتحاد الكرة بالإيقاق ل8 أشهر و500 ألف جنيه بسبب إثارة اللاعب للفتن بين الجماهير واحتكاكه المتكرر مع مسئولي اتحاد الكرة، ولذلك يجب عدم إذاعة اللقاء منعاً لإثارة الفتن بين جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك.

نتمنى أن يكون اللقاء قد حاز على إعجابكم، وسنرد على كل أسئلتكم بالأسفل