سوريا توافق على تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها

دوت الخليج:- قال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، نصري خوري، السبت، إنّ سوريا وافقت على طلب لبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.
وأضاف خوري خلال زيارته إلى سوريا مع وفد وزاري لبناني، إنّه "يوجد اتفاقية سابقة باستجرار الغاز من مصر مروراً بسوريا والأردن إلى لبنان؛ لكن الجانب المصري توقف عن إمداد لبنان بالغاز واليوم نعمل على إعادة تفعيلها".
وأشار، إلى أن "للزيارة مدلولات سياسية وأخرى تتعلق بموضوع الغاز وإعادة تفعيل التعاون بين البلدين".
ولفت، إلى أن "سوريا دائماً كانت إيجابية في كل توجهاتها وتجاوبت رغم الجراح التي أصابتها بسبب عدد من المواقف لكنها كانت تعلو على جراحها وتحرص على التعاون مع لبنان ومساعدته".
وبين خوري، أن الزيارة هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ 2011 وهدفها بحث موضوع استجرار الغاز من مصر إلى لبنان مروراً بسورية لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ موضحاً أن "مدة الزيارة يوم واحد ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقيات معينة".
سانا + المملكة
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