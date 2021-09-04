التحالف يحبط هجمات باتجاه شرقي وجنوبي السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، إحباط هجمات استهدفت مناطق مختلفة من السعودية.

وقال التحالف إنه اعترض وأحبط هجوما بالستيا عدائيا باتجاه المنطقة الشرقية.

كما قال إنه اعترض ودمر صاروخين بالستيين، أحدهما باتجاه نجران والآخر صوب جازان، جنوبي السعودية.

كما أفاد التحالف باعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه السعودية في هجوم سابق، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

واعتبر التحالف أن "التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم البالستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، دعم وتأييد لبمنظمة لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

ودانت البحرين بشدة "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".

وأشادت المملكة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض 4 طائرات مسيرة وتدميرها".