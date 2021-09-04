إخفاقات الديوك مستمرة في تصفيات المونديال

أخفقت فرنسا في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي، بعد أن تعادلت خارج الديار 1-1 مع أوكرانيا في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2022، السبت.

وتأخر أبطال العالم بهدف ميكولا شابارينكو في الدقيقة 44، قبل أن يعادل أنطوني مارسيال النتيجة في بداية الشوط الثاني.

ولا تزال فرنسا تتصدر المجموعة بتسع نقاط من 5 مباريات، بعد التعادل 1-1 مع البوسنة الأربعاء، وستستضيف فنلندا صاحبة المركز الثاني بعد 3 أيام.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فازت فنلندا 1-صفر على كازاخستان.

وتحتل أوكرانيا المركز الثالث خلف فنلندا التي تملك أيضا 5 نقاط، بينما تملك البوسنة وكازاخستان نقطتين لكل منهما.