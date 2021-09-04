البرلمان العربى يدين الهجوم الحوثى الباليستى الذى استهدف السعودية

وحذر رئيس البرلمان العربى من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثى والتى تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتى تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب فى اليمن والتوصل إلى حل سلمى ينهى معاناة الشعب اليمنى، داعياً المجتمع الدولى لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من النظام الإيرانى، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم.
وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تضامن ووقوف البرلمان العربى التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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