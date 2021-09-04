إصابة وزير الصحة السودانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال النجيب -فى تدوينة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم السبت- إنه فى نهاية الاسبوع المنصرم اتضح أنه كان من المخالطين لأحد الزملاء المصابين أثناء العمل، وأجرى جميع المخالطين الفحوصات وكانت النتيجة سلبية.
وأوضح أنه مع بداية الأسبوع شعر ببعض الأعراض الموحية بالإصابة بفيروس كورونا، فأعاد الفحص وكانت النتيجة إيجابية، لافتا إلى أنه يتماثل للشفاء بفضل اللقاح الذى كان قد تلقاه مسبقا.
وأضاف أنه بصحة جيدة ويتابع سير العمل فى وزارة الصحة من الحجر المنزلى، داعيا جميع المواطنين إلى الإسراع بتلقى لقاحات كوفيد 19 حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.
يشار إلى أنه حسب آخر تقرير لوزارة الصحة السودانية، بلغ إجمالى الحالات المصابة 37 ألفا و715 مصابا، من بينها 2.837 وفاة.
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