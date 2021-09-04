فرنسا: أفغانستان جرس إنذار لأوروبا

وقال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير فى كلمته خلال مؤتمر سنوى للشركات فى تشرنوبيو الإيطالية، إن التحديات الأمنية الناجمة عن الاضطرابات فى أفغانستان يجب أن تكون جرس إنذار للاتحاد الأوروبى، وعلى التكتل أن يكون أكثر طموحا فى ما يتعلق بالدفاع والقيادة على المستوى العالمى.
وأضاف: "يجب أن تصبح أوروبا القوة العظمى الثالثة إلى جانب الصين والولايات المتحدة. دعونا نفتح أعيننا، فنحن نواجه تهديدات ولا يمكننا الاعتماد بعد الآن على حماية الولايات المتحدة".
وتابع أن "أفغانستان جرس إنذار"، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه أيضا تهديدات أمنية فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأردف قوله: "باريس قررت استثمار 1.7 مليار يورو (2.02 مليار دولار) إضافية فى مجال الدفاع هذا العام وتود أن ترى دولا أوروبية أخرى تفعل الشيء نفسه".
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